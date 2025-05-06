Двое подростков пострадали в результате атаки ВСУ по Рыльску Курской области

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по электроподстанции в городе Рыльске Курской области пострадали два подростка. Об этом 6 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня поздно вечером совершен удар по электроподстанции в городе Рыльске. К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что 14-летней девочке, получившей касательное осколочное ранение левой голени, а также 17-летнему подростку с осколочным ранением правой голени оказали всю необходимую медицинскую помощь. По словам врио губернатора, их жизням ничего не угрожает.

Он также подчеркнул, что в результате атаки ВСУ на город были повреждены два трансформатора, из-за чего был полностью отключен свет. Аварийные бригады смогут выехать на место, как только это позволит сделать оперативная обстановка, добавил Хинштейн.

В результате атак ВСУ на автомобили вблизи села Щеголек Беловского района и в селе Званном Глушковского района в Курской области 5 мая погибли три человека, еще трое получили ранения. Пострадавшие мужчина и две женщины доставлены в Курскую областную больницу.