В Курской области при атаках БПЛА на автомобили погибли три человека
Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили в Курской области. Об этом 5 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. <...> В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», — уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавшие мужчина и две женщины будут доставлены в Курскую областную больницу.
Кроме того, по словам врио губернатора, из-за сброса еще одного взрывного устройства на гражданский автомобиль в селе Званном Глушковского района погиб 53-летний водитель.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате обстрела ВСУ пострадали два мирных жителя Херсонской области. Ранения получили жители Алешек и Великих Копаней. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.