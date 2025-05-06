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Минэк предложил донастроить приграничную СЭЗ для привлечения инвестиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Министерство экономического развития и приграничные с Украиной регионы подготовили предложения по поддержке новых инвестиционных проектов в рамках преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ), действующего на территориях Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом 6 мая рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сейчас режим СЭЗ действует исключительно для поддержки действующих компаний, включая пострадавшие от обстрелов предприятия. В рамках изменений ведомство предлагает распространить поддержку на новые инвестпроекты.

Так, предельный срок действия резидентского соглашения в СЭЗ — 10 лет, а среди сфер реализации обрабатывающее производство (за исключением производства подакцизных товаров), добыча полезных ископаемых (кроме нефти, природного газа и железной руды), сельское хозяйство и рыболовство, туристская, логистическая деятельности, а также информационные технологии.

Согласно предложению, базовый «входной порог» по объему инвестиций составит 30 млн рублей, для субъектов малого и среднего предпринимательства — 3 млн рублей, а для проектов в сфере IT — 1 млн рублей.

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Премьер-министр Михаил Мишустин 19 марта сообщил, что власти РФ расширят режим СЭЗ на приграничные с Украиной районы, где введен режим контртеррористической операции (КТО). Уточняется, что на некоторые территории приграничных регионов может быть распространен режим СЭЗ, действующий в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.

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