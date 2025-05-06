Минэк предложил донастроить приграничную СЭЗ для привлечения инвестиций
Министерство экономического развития и приграничные с Украиной регионы подготовили предложения по поддержке новых инвестиционных проектов в рамках преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ), действующего на территориях Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом 6 мая рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сейчас режим СЭЗ действует исключительно для поддержки действующих компаний, включая пострадавшие от обстрелов предприятия. В рамках изменений ведомство предлагает распространить поддержку на новые инвестпроекты.
Так, предельный срок действия резидентского соглашения в СЭЗ — 10 лет, а среди сфер реализации обрабатывающее производство (за исключением производства подакцизных товаров), добыча полезных ископаемых (кроме нефти, природного газа и железной руды), сельское хозяйство и рыболовство, туристская, логистическая деятельности, а также информационные технологии.
Согласно предложению, базовый «входной порог» по объему инвестиций составит 30 млн рублей, для субъектов малого и среднего предпринимательства — 3 млн рублей, а для проектов в сфере IT — 1 млн рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин 19 марта сообщил, что власти РФ расширят режим СЭЗ на приграничные с Украиной районы, где введен режим контртеррористической операции (КТО). Уточняется, что на некоторые территории приграничных регионов может быть распространен режим СЭЗ, действующий в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.