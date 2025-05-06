Cериал «Ландыши. Такая нежная любовь» получит продолжение
Онлайн-кинотеатр Wink готовится к съемкам нового сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь».
«Решение снять второй сезон «Ландышей» обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, в центре сюжета также будет история о любви. Пока не могу раскрыть других подробностей. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим», — рассказал продюсер проекта Юрий Сапронов.
Премьера мелодрамы состоялась 1 января 2025 года. История любви богатой наследницы и простого парня из провинции собрала за новогодние каникулы около 2,5 млн зрителей. Так, сериал стал самым популярным за I квартал 2025 года.
Кроме того, проект вошел в тройку лидеров в топ-20 «Индекса Кинопоиск Pro». На данный момент зрительский рейтинг мелодрамы составляет 9,5.
Режиссером во втором сезоне станет Илья Шпота, актерский состав пока не раскрыт.
Производством второго сезона займется «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии» при поддержке АНО «Таврида.Арт» и контент-центра «Юг. Кино».
Ранее, 4 мая, создатели сериала «Операция «Карпаты» рассказали о сюжете во втором сезоне, в котором зрители могут наблюдать борьбу с подпольем нацистов. Ее вели советские спецслужбы после победы над Германией в Великую Отечественную войну.