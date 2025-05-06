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Cериал «Ландыши. Такая нежная любовь» получит продолжение

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Фото: ООО «Удача XXI»
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Онлайн-кинотеатр Wink готовится к съемкам нового сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь».

«Решение снять второй сезон «Ландышей» обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, в центре сюжета также будет история о любви. Пока не могу раскрыть других подробностей. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим», — рассказал продюсер проекта Юрий Сапронов.

Премьера мелодрамы состоялась 1 января 2025 года. История любви богатой наследницы и простого парня из провинции собрала за новогодние каникулы около 2,5 млн зрителей. Так, сериал стал самым популярным за I квартал 2025 года.

Кроме того, проект вошел в тройку лидеров в топ-20 «Индекса Кинопоиск Pro». На данный момент зрительский рейтинг мелодрамы составляет 9,5.

Режиссером во втором сезоне станет Илья Шпота, актерский состав пока не раскрыт.

Производством второго сезона займется «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии» при поддержке АНО «Таврида.Арт» и контент-центра «Юг. Кино».

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Ранее, 4 мая, создатели сериала «Операция «Карпаты» рассказали о сюжете во втором сезоне, в котором зрители могут наблюдать борьбу с подпольем нацистов. Ее вели советские спецслужбы после победы над Германией в Великую Отечественную войну.

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