Названы сроки завершения отопительного сезона в Москве и Подмосковье

Система теплоснабжения в Москве и Московской области работает по принципу, основанному на среднесуточной температуре воздуха, потому точных сроков отключения отопления в регионе пока нет.

Как отмечает «Радио 1» в понедельник, 5 мая, отопление отключат, если в течение пяти дней средняя температура будет держаться на уровне выше +8 градусов. Ориентировочно, отопительный сезон могут завершить до 14 мая.

Сроки начала и окончания отопительного сезона утверждает мэрия, а именно — департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). На запуск и отключение отопления традиционно требуется несколько дней. Отключение происходит сначала на фабриках и заводах, потом в жилых домах и только потом на социальных объектах.

При подготовке к отключению отопления одной из главных задач является снижение теплопотерь. Для этого необходимо тщательно проверить герметичность всех конструкций здания и квартиры.

4 мая сообщалось, что в подмосковном Щелкове продлили отопительный сезон до 13 мая. Ранее там хотели завершить отопительный сезон, но из-за холодных ночей поддерживать температуру в домах и на соцобъектах продолжат, отмечает 360.ru.

До этого, 1 мая, мэр столицы Сергей Собянин поручил до 1 сентября провести подготовку к отопительному сезону в Москве. По его словам, специалистам предстоит подготовить к отопительному периоду свыше 74 тыс. зданий, в том числе более 34,6 тыс. жилых домов, около 8,6 тыс. социальных объектов и больше 30,8 тыс. объектов экономики, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 30 апреля, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что преждевременно отключать отопление нельзя из-за того, что в случае его повторного включения в связи с погодными изменениями может произойти завоздушивание сетей теплоснабжения, что приведет к коммунальным авариям, отмечает RT.

22 апреля сообщалось, что в России могут появиться критерии отключения отопления, учитывающие прогнозы синоптиков. По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сегодня отключение отопления или снижение температуры радиаторов отопления зависит не от реальных погодных условий, а от календарных сроков либо каких-то формальных показателей. Также он предложил учитывать особенности тепловых сетей в разных регионах, отмечает НСН.

8 апреля в столице снизили температуру отопления до минимума. Так, температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, что является минимальным значением, необходимым для обеспечения нагрева горячей воды до требуемых 60 градусов, уточняет сайт kp.ru.

В феврале Pravda.Ru писала, что оптимальная температура для жилья — около 18 градусов. Каждая лишняя степень увеличивает расходы до 7%, поэтому важно не перегревать помещения. Специалисты рекомендуют использовать термостаты, проветривать помещение по 5–10 минут в день, а также следить за качеством изоляции дверей и окон.