В Госдуме предложили разработать новые критерии отключения отопления в домах

При отключении отопления в жилых домах с наступлением тепла необходимо учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. Об этом 22 апреля сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он уточнил, что столбики термометров в квартирах жителей Москвы и многих других регионов сейчас показывают в среднем +28…+30 градусов, когда температура на улице составляет +25 градусов. По его словам, эта ситуация требует оперативного решения.

«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — заявил вице-спикер в беседе с «РИА Новости».

Чернышов добавил, что людей удивляет такое сильное отопление, учитывая его нехватку в зимний период, когда было холодно.

«Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям», — отметил вице-спикер.

Он также обратил внимание на то, что органы власти должны предпринять гибкое и оперативное решение на месте. По его словам, коммунальным службам необходимо поставить комфорт граждан и целевое использование энергетических ресурсов в приоритет.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 16 апреля сообщил о том, что из-за теплой погоды отопление в городе перевели на минимально возможные параметры. По его словам, температуру теплоносителя понизили до 75–77 градусов — это минимум для нагрева горячей воды до нормативных 60 градусов.