Путин постановил образовать национальный центр спортивной медицины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на территории России национального центра спортивной медицины. Соответствующий документ был опубликован 5 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю <…> образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства», — говорится в указе.

Основные функции медицинского учреждения будут заключаться в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья российских спортсменов, улучшение медико-биологического обеспечения спортивных сборов, в проведении исследований во время выездных мероприятий, укрепление кадрового потенциала в сфере спортивной медицины и другие.

Финансированием нового центра будут происходить за счет средств бюджетных ассигнований. Для этого правительству РФ будет необходимо при создании проекта федерального бюджета на новый финансовый год предусмотреть планы по строительству медицинского учреждения.

14 апреля Путин поручил министру спорта России, главе Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаилу Дегтяреву продолжить поддержку спортивных федераций, а также оказывать помощь Минспорту и ОКР. В том числе глава государства потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом.