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Эксперт спрогнозировала рост спроса россиян на недвижимость в Омане

Эксперт Политова: прогнозируется рост интереса к недвижимости в Омане
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Отмена виз между Россией и Оманом поменяет инвестиционные настроения россиян. Прогнозируется рост интереса к недвижимости в этой ближневосточной стране. Руководитель Whitewill в Абу-Даби, Омане и Рас-эль-Хайме Светлана Политова рассказала «Известиям», что снятие визовых барьеров не только упрощает туристические поездки, но и «открывает окно» для вложений.

По словам Политовой, главное значение имеет не столько сам факт продления безвизового пребывания (теперь до 30 дней вместо прежних двух недель), сколько политический и репутационный эффект.

«Это демонстрация открытости и лояльности, которая особенно важна для инвесторов, рассматривающих Оман как альтернативу более перегретым рынкам вроде Дубая или Турции», — отметила она.

Как напомнила эксперт, законодательных барьеров для россиян при покупке недвижимости в Омане нет. Иностранцы имеют право приобретать апартаменты и виллы в зонах ITC (Integrated Tourism Complexes) с правом полной собственности, передачи по наследству, аренды и перепродажи. Основной налог — это разовый НДС в размере 5% при первичной покупке у застройщика. Последующие сделки налогами не облагаются, что делает рынок Омана конкурентоспособным на фоне других стран Персидского залива.

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Политова подчеркнула: большая часть интереса сосредоточена на проектах на первой береговой линии, где развита туристическая и бытовая инфраструктура. Особенно популярны курорты с мягким климатом — например, Салала, где температура редко поднимается выше +27 градусов даже летом.

Ожидается, что безвизовый режим со временем приведет и к увеличению прямых рейсов. В настоящее время действует маршрут Москва — Маскат, однако участники рынка надеются на появление новых направлений, например Москва – Салала. Это станет дополнительным стимулом для роста туристического и инвестиционного потока, уточнила Политова.

Хотя, по ее словам, статистика сделок пока не изменилась кардинально, но девелоперы уже наблюдают рост обращений от российских клиентов.

«Информационный фон работает на нас — растет интерес к альтернативным направлениям, где сочетаются климат, инфраструктура и лояльная юрисдикция», — сказала она.

По оценкам Whitewill, в ближайшие месяцы Оман может укрепить свои позиции на рынке международной недвижимости для россиян, заняв нишу доступной и безопасной курортной инвестиции.

Ранее, 22 апреля, правительства РФ и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. Церемония подписания документа прошла после переговоров президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

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