Мессенджер Skype завершит свою работу с 5 мая

Мессенджер Skype с 5 мая прекращает свою работу. Об этом сообщается в рассылке, отправленной пользователям на электронную почту.

В письме уточняется, что контакты и чаты будут автоматически перенесены. Их можно будет использовать для входа в бесплатную версию Teams, где доступны основные функции Skype, включая видеозвонки, обмен сообщениями и файлами. Кроме того, приложение предлагает возможность организовывать встречи, управлять календарями и создавать сообщества.

Доступ к данным Skype для пользователей будет доступен до января 2026 года. Они могут самостоятельно экспортировать их или дождаться их автоматического удаления.

Платформа Skype была запущена в 2003 году, компания Microsoft приобрела ее в 2011 году, а после пыталась интегрировать Skype в различные продукты, такие как Windows, Windows Phone и Xbox.

В февраля сообщалось, что американская корпорация Microsoft прекратит работу сервиса для видеозвонков Skype в мае текущего года. При этом Microsoft на тот момент не комментировала данную ситуацию.