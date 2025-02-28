СМИ узнали о прекращении работы Skype в мае 2025 года
Американская корпорация Microsoft прекратит работу сервиса для видеозвонков Skype в мае текущего года. Об этом 28 февраля сообщил портал XDA Developers.
«Skype будет недоступен с мая. Используйте Teams для звонков и чатов», — указано в материале.
При этом, Microsoft пока никак не комментировала данную ситуацию.
Платформа Skype была запущена в 2003 году, компания Microsoft приобрела ее в 2011 году, а после пыталась интегрировать Skype в различные продукты, такие как Windows, Windows Phone и Xbox.
В декабре прошлого года Роскомнадзор РФ внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в сети интернет мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ), а также Skype.