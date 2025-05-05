В Минсельхозе сообщили о планах собрать 2,1 млн т плодов и ягод в 2025 году

В 2025 году в России планируется собрать 2,1 млн т плодовых и ягод, несмотря на две волны весенних заморозков. Об этом 5 мая сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Ущерб по сравнению с прошлым годом нанесен относительно небольшой», — приводит ее слова ТАСС.

Она сообщила, что в этом году садоводы столкнулись с двумя волнами заморозков, первая была в конце марта и начале апреля, а вторая в начале мая. По данным Минсельхоза, в некоторых хозяйствах возможно снижение урожая на 10–15%, но это не помешает достижению целевых показателей.

Лут подчеркнула, что в текущем году планируется собрать 2,1 млн т плодовых и ягод. Это больше показателя прошлого года, который составил 1,9 млн т.

15 апреля аграрии сообщили о риске потери до 40% урожая фруктов на юге России из-за заморозков. Речь идет, в частности, о Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме, Брянской области и некоторых других субъектах.