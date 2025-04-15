Возник риск потери до 40% урожая фруктов на юге России из-за заморозков

Заморозки, пришедшие в южные и центральные регионы России после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. Речь идет, в частности, о Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме, Брянской области и некоторых других субъектах. Об этом «Известиям» рассказали аграрии в этих регионах.

«Исходя из информации, которую мы получили от садоводов, речь идет о потерях урожая косточковых до 40%. При этом в каких-то районах погибло, например, до 100% урожая абрикосов», — заявила «Известиям» глава Союза садоводов России в республике Крым Татьяна Олейник.

По ее словам, заморозки оказались неожиданными и продолжались в республике практически неделю, при этом три-четыре дня подряд температура доходила до –4 градусов.

С такой оценкой согласна руководитель Брянского регионального отделения Союза садоводов Ольга Бондарева.

«Заморозки в нашем регионе очень серьезно повредили урожай плодовых деревьев. Все почки, которые успели распуститься, уже побило морозом. Это, в первую очередь, яблоня, вишня, груши. Поэтому потери будут не меньше, чем в Крыму», — пояснила она в беседе с «Известиями».

Еще одним субъектом, который пострадал от непогоды, стал Краснодарский край, где в последние дни температура в отдельных районах падала до –6 градусов.

«То, что после такого похолодания будут потери урожая, понятно даже далекому от сельского хозяйства человеку. Морозы в период вегетации и цветения садов, конечно, сказываются негативно», — заявил председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края Александр Шипулин.

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