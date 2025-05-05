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Угрожают «Ежом»: начались учения НАТО Siil 2025 рядом с границей России

Украинские и израильские представители поделятся боевым опытом со странами Североатлантического альянса на эстонских полигонах
Фото: AP/Sergei Grits
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Украинские и израильские представители поделятся опытом, полученным в ходе боевых действий, на учениях НАТО Siil 2025 («Еж-2025»). В них примут участие 16 тыс. военнослужащих из 12 стран альянса. Пройдут они в Эстонии на полигоне Нурсипалу — это одни из самых масштабных учений рядом с российскими границами в этом году. Маневры начались 5 мая и закончатся в конце месяца. Такая демонстрация боевых возможностей укладывается в политику НАТО по созданию напряженности на границах нашей страны, считают эксперты.

Цель учений НАТО в Эстонии

Целью учений декларирована оборона региона вместе с союзниками, а также проверка боеготовности Вооруженных сил Эстонии и Североатлантического альянса.

На маневрах они отработают планирование, проведение военных операций и учебные стрельбы, что поможет укрепить взаимодействие между армиями стран НАТО. Особое внимание уделят вводу на территорию Эстонии дополнительных союзных частей, которые при необходимости усилят местные подразделения повышенной боевой готовности, говорится в сообщении сил обороны Эстонии.

Учения
Фото: AP/Sergei Stepanov

Учения Siil 2025 являются крупнейшими в этом году для эстонской армии. Всего в маневрах участвует более 16 тыс. военнослужащих из Великобритании, Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Португалии и самой Эстонии. Отмечается, что наблюдателей и инструкторов прислали Япония, Израиль и Украина.

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У последних есть реальный опыт боевых действий, которого остальные страны НАТО не имеют, напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

— Многие страны альянса присутствовали в Афганистане, но свои последние войска вывели в 2021 году оттуда — это были американские части. С того времени произошли значительные изменения в характере проведения боевых действий. В частности, кратно участилось применение различных дронов как на линии боевого соприкосновения, так и в дальних тыловых районах. Опытом нанесения таких атак и их отражения со странами Североатлантического альянса как раз может поделиться Украина. Израиль же может рассказать о ведении боев в городских условиях против противника, который имеет развитую подземную инфраструктуру. С таким никто из натовских военных не сталкивался. Кроме того, не секрет, что на Украине стали появляться израильские комплексы для обнаружения БПЛА от компании RADA. Известно, что Израиль активно применял их против «Хезболлы». Возможно, на учениях военнослужащие будут работать с подобной техникой, — сказал он «Известиям».

ДРОН
Фото: AP

Эксперт также отметил, что сейчас у Украины и Израиля есть наработки вооружения, которое они делали по ходу боевых действий. В них они исправляли недостатки, обнаруженные опытным путем. Поэтому есть вероятность, что на учениях будет обсуждаться вопрос об их приобретении для стран альянса.

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Эстонский плацдарм НАТО

Учения Siil 2025 укладываются в политику НАТО по созданию напряженности на границах нашей страны, рассказал «Известиям» бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Маневры направлены на то, чтобы в очередной раз осложнить международные отношения, особенно накануне 9 Мая, — подчеркнул он. — В Эстонии у власти находится правительство, у которого, кроме русофобии, в голове ничего нет. Начиная с выхода Эстонии из состава Союза, там началась политика дискриминации русскоязычного населения страны, потом они вступили в НАТО, хотя никаких угроз с нашей стороны не было. Просто эта маленькая страна хочет утвердить свое большое значение для международных отношений. Эстония приглашает страны Европы к себе на учения и создает напряженность у наших границ, пытаясь таким способом воздействовать на Россию. Но это пустое занятие, на мой взгляд. Они же прекрасно понимают, что в случае агрессии со стороны стран НАТО им будет дан ответ такой силы, которой они себе даже не представляют.

Учения
Фото: AP/Sergei Grits

Но при этом они продолжают угрожать нашему Калининграду, пытаются запереть нас в Балтийском море, добавил эксперт.

— Такую агрессивную политику Эстония бы не вела, если бы не было активной поддержки со стороны других больших европейских стран. Они используют Эстонию как плацдарм для имитации нанесения удара по северо-западным границам России. Это говорит о том, что Эстония не имеет самостоятельной внешней политики. И в случае возникновения серьезного конфликта она долго не продержится, — уверен Сергей Орджоникидзе.

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Учения Siil 2025 не первая недружественная инициатива по отношению к России. Ранее «Известия» писали, что блок НАТО проводит на Балтике масштабные учения Griffin Lightning 25, которые начались в конце апреля и завершатся в середине июля. На них, по словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, отрабатываются сценарии захвата Калининградской области и блокирования судоходства в Балтийском море. Маневры проходят на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и прилегающей к ним акватории.

Учения
Фото: REUTERS/Jon Nazca

Кроме того, президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон, позволяющие военным применять силу к судам, которые могут повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры. Об этом 14 апреля сообщила телерадиокомпания ERR. Уточняется, что изменения вносятся в закон об организации Вооруженных сил Эстонии, а также в законодательство об экономической зоне республики.

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