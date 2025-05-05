Женщина попыталась пронести порох и патроны в храм Христа Спасителя в Москве
В Москве задержали женщину, которая пыталась пронести в храм Христа Спасителя порох, патроны и заклепки с металлическими шариками. Предварительно, у нее психическое заболевание. Об этом 5 мая сообщил источник «Известий».
«Инцидент произошел 3 мая. Женщина пришла в храм, и на досмотре при входе у нее нашли охотничье снаряжение. Его изъяли прибывшие на место саперы», — пояснил собеседник.
Порох и охотничьи патроны принадлежали покойному дедушке задержанной.
Женщину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Ранее, 25 апреля, сообщалось о задержании в Хабаровске 32-летнего жителя с боевой гранатой и снайперским прицелом для стрельбы. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.