Беременную беженку обнаружили без сознания на границе Белоруссии и Латвии
Белорусские пограничники обнаружили иностранку без сознания на границе с Латвией. Об этом 5 мая сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
«Днем 4 мая белорусские пограничники обнаружили иностранку вблизи латвийского пограничного забора в Браславском районе. Девушка африканской внешности лежала на земле без сознания», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что документов и мобильного телефона при осмотре у девушки не обнаружили. Кроме того, на лице у нее была гематома. Правоохранители оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.
При обследовании врачи обнаружили у беженки двустороннюю пневмонию и тяжелый сепсис. Также установлено, что иностранка находится на 28-й неделе беременности. Ее гражданство пока неизвестно.
Ранее, 12 апреля, на границе с Латвией в Витебской области пограничники обнаружили тело беженца. При этом документов у погибшего не оказалось. Однако среди его личных вещей выявили продукты питания с маркировкой страны производителя –— Латвии.