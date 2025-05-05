Город контрастов: как живет один из крупнейших мегаполисов КНР

Чунцин — один из крупнейших муниципалитетов Китая. Он сильно пострадал во время Японо-китайской войны. Однако в 1950-е, после провозглашения Китайской Народной Республики, Чунцин стал политическим, хозяйственным и культурным центром Юго-Западного Китая, что способствовало его стремительному росту. Как выглядит сегодня этот город, можно посмотреть в галерее «Известий»