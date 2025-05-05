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Город контрастов: как живет один из крупнейших мегаполисов КНР

Экономическое чудо Чунцина удивляет не только туристов, но и местных
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В ночной подсветке город выглядит очень нарядно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Чунцин — один из крупнейших муниципалитетов Китая. Он сильно пострадал во время Японо-китайской войны. Однако в 1950-е, после провозглашения Китайской Народной Республики, Чунцин стал политическим, хозяйственным и культурным центром Юго-Западного Китая, что способствовало его стремительному росту. Как выглядит сегодня этот город, можно посмотреть в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Сегодня население города, который стал одним из центров экономической жизни КНР, составляет больше 30 млн человек
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Совсем не обязательно спускаться на тротуар, чтобы перейти из одного дома в другой — можно перейти по мостам. Из-за такой доступности, даже на высоких этажах устанавливают защитные решетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Здесь необязательно спускаться на тротуар, чтобы попасть из одного дома в другой — можно перейти по мостам. У такой доступности есть и минусы — жители ставят на окна решетки от воров даже на высоких этажах
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Многие улицы здесь выглядят словно декорации к футуристическому фильму
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У китайской молодежи популярны те же тренды, что и у их японских ровесников
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Транспортный каркас города обустроен на нескольких уровнях, а некоторые железнодорожные линии проходят прямо сквозь жилые дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Транспортный каркас города построен на нескольких уровнях, некоторые железнодорожные линии проходят прямо сквозь жилые дома
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Сами китайцы с удовольствием фотографируются на фоне архитектурных особенностей Чунцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Сами китайцы с удовольствием фотографируются на фоне архитектурных особенностей Чунцина
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Заброшки в Чунцине вполне могут оказаться высотками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В городе легко можно найти высотные заброшки
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И даже встречаются многоэтажные пагоды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
С заброшками соседствуют празднично освещенные многоэтажные пагоды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В древности город являлся столицей царства Ба и носил название Цзянчжоу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Мегаполис часто называют «Городом мостов». Их в Чунцине больше 25, все они соединяют два берега реки Янцзы
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Второе популярное прозвище Чунцина — «Город мостов». Чунцин имеет более 25 мостов через реку Янцзы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В ночной подсветке Чунцин выглядит очень нарядно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Многие жители при этом приезжают сюда гулять или работать, а живут в окрестностях, которые входят в состав городской агломерации
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На Янцзы построены несколько десятков портов и пассажирских и грузовых причалов, развёртываются операции «река-море» через Шанхай с выходом за рубеж, до конца года действует навигация для судов водоизмещением 1 тыс. тонн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На Янцзы построены несколько десятков портов и пассажирских и грузовых причалов, действует навигация для судов водоизмещением 1 тыс. тонн
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Речная навигация ночью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Так выглядит прогулочная ночная навигация
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Ни местные жители, ни гости города почти не выпускают из рук мобильные телефоны и полностью соответствуют стереотипу китайского туриста даже на родине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ни местные жители, ни гости города почти не выпускают из рук мобильные телефоны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Жизнь здесь не затихает ни днем, ни ночью
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Город входит в состав экономического кольца Чэнду. Кольцо охватывает территорию площадью около 185 тыс. кв. км (1,9 % от общей площади территории страны). В 2019 году численность населения региона составляла около 96 млн человек (6,9 % от общей численности населения Китая), но не все население города живет в высотках — встречается и более низкая застройка, сохраняющая национальный китайский колорит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Город входит в состав экономического кольца Чэнду. Кольцо охватывает территорию площадью около 185 тыс. кв. км (1,9 % от общей площади территории страны). В 2019 году численность населения региона составляла около 96 млн человек (6,9 % от общей численности населения Китая)
На весь экран
Устройство стритфуд-точек в Чунцине не отличается от любого другого китайского города
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Устройство стритфуд-точек в Чунцине не отличается от любого другого китайского города
На весь экран
Чунцин сильно пострадал во время Японо-китайской войны. Однако с 1949 года (и по 1954), после провозглашения Китайской Народной Республики, Чунцин стал политическим, хозяйственным и культурным центром Юго-Западного Китая. Что способствовало восстановлению и росту города
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Здесь помнят 1949 год, когда Чунцин стал политическим центром КНР — это событие стало поворотным в его истории
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