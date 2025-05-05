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Жителя Херсонской области задержали за оправдание терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли противоправную деятельность местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма и действиях, направленных против безопасности РФ. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что фигурант в иностранном интернет-мессенджере Telegram размещал комментарии, направленные на оправдание деятельности ряда террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам ведомства, на основании собранных материалов следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также на выявление возможных сообщников подозреваемого.

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29 апреля в Санкт-Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание терроризма. В марте 2024 года 23-летний местный житель опубликовал в мессенджере Telegram ряд комментариев в поддержку деятельности запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

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