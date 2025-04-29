В Санкт-Петербурге задержали публиковавшего посты в поддержку РДК мужчину

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание терроризма. Об этом 29 апреля сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, в марте 2024 года 23-летний местный житель опубликовал в мессенджере Telegram ряд комментариев в поддержку деятельности запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

Свою вину задержанный полностью признал. Как отмечает источник, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В пресс-службе прокуратуры Омской области 9 апреля сообщили, что суд приговорил 26-летнего местного жителя к 11 годам лишения свободы за публичные призывы к финансированию РДК и сбору средств для нее. Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Финансирование и публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет»).