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Певица Монеточка закрывает свой бизнес в России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (признана в РФ иноагентом) подала заявку на ликвидацию своего ИП в России. Информация об этом 5 мая появилась в сервисе автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

«Документы на внесение изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП): заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя», — указано в карточке исполнительницы.

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Ранее, 20 января 2023 года, Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов. Отмечалось, что она собирала деньги на поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников и высказывалась против специальной военной операции (СВО). В настоящее время Гырдымова живет за пределами РФ.

Позднее, 6 сентября 2024 года, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) за уклонение от обязанностей иноагента.

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