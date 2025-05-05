Певица Монеточка закрывает свой бизнес в России
Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (признана в РФ иноагентом) подала заявку на ликвидацию своего ИП в России. Информация об этом 5 мая появилась в сервисе автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».
«Документы на внесение изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП): заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя», — указано в карточке исполнительницы.
Ранее, 20 января 2023 года, Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов. Отмечалось, что она собирала деньги на поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников и высказывалась против специальной военной операции (СВО). В настоящее время Гырдымова живет за пределами РФ.
Позднее, 6 сентября 2024 года, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) за уклонение от обязанностей иноагента.