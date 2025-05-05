Реклама
Прямой эфир
Общество
В Севастополе отказались от парада на 9 Мая по соображениям безопасности
Мир
В Кремле указали на нежелание будущего канцлера ФРГ Мерца налаживать отношения с РФ
Мир
Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа
Общество
ФАС одобрила ходатайство «Магнита» о покупке «Азбуки вкуса»
Общество
Уголовное дело возбуждено после перестрелки в Махачкале
Общество
Депутат Госдумы Павел Качкаев умер на 74-м году жизни
Мир
СМИ заявили о сохранении Писториусом поста министра обороны в новом кабмине ФРГ
Мир
Посольство РФ сообщило о прибытии в Москву пострадавших при ударе по Йемену моряков
Общество
Путин заявил о хороших показателях Москвы практически по всем направлениям
Общество
ФСБ задержала во Владимирской области пособников телефонных мошенников
Происшествия
В Курской области при атаках БПЛА на автомобили погибли три человека
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Индии ситуацию вокруг теракта в Пахалгаме
Общество
Блогер Шабутдинов на судебном заседании признал вину по делу о мошенничестве
Общество
Роскомнадзор сообщил об отсутствии сбоев в работе мобильных операторов
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

В Крыму завершается первый духовный фестиваль «Явление»

0
EN
Фото предоставлено организаторами фестиваля «Явление»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

с 1 по 5 мая в Алупке на территории храма Архангела Михаила проходит первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения «Явление». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Мероприятие организовано молодежным центром «Точка опоры» и проходит по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

В программу фестиваля вошли более 50 событий, включая выступления Александра Ф. Скляра, Даниила Крамера, Алексея Архиповского и ансамбля «Ихтис». Особое внимание уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули организаторы.

«Программа была выстроена так, чтобы каждый день имел свою смысловую вертикаль — от личного осмысления до общественного присутствия в культуре», — отметили в «Точке опоры».

На открытии присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, президент Сбербанка Герман Греф и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным, подчеркивая его роль в связи культуры и веры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025