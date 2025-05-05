В Крыму завершается первый духовный фестиваль «Явление»
с 1 по 5 мая в Алупке на территории храма Архангела Михаила проходит первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения «Явление». Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Мероприятие организовано молодежным центром «Точка опоры» и проходит по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
В программу фестиваля вошли более 50 событий, включая выступления Александра Ф. Скляра, Даниила Крамера, Алексея Архиповского и ансамбля «Ихтис». Особое внимание уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули организаторы.
«Программа была выстроена так, чтобы каждый день имел свою смысловую вертикаль — от личного осмысления до общественного присутствия в культуре», — отметили в «Точке опоры».
На открытии присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, президент Сбербанка Герман Греф и глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным, подчеркивая его роль в связи культуры и веры.