В президента Кении во время митинга бросили ботинок

В президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его речи о прожиточном минимуме, которая вызвала гнев со стороны присутствующих. Об этом 5 мая сообщило издание Reuters со ссылкой на видео, размещенные в социальных сетях.

В воскресенье, 4 мая, на митинге в округе Мигори на западе Кении Руто загородил рукой летящую обувь и, судя по трем видеозаписям, не пострадал, говорится в материале агентства.

«Мы заявили, что снижаем цены на удобрения, правда это или нет?» — сказал он, когда ботинок отскочил от его руки.

Министр внутренних дел Кении Кипчумба Меркомен заявил, что полиция арестовала трех человек по факту инцидента.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле. Инцидент произошел у выхода из здания — на опубликованных кадрах видно, как к политику в окружении охраны подбегает пожилой мужчина и наносит удар в лицо.