СМИ сообщили о нападении на председателя оппозиционной партии Турции Озеля

В Стамбуле неизвестный напал на председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля. Об этом 4 мая сообщил телеканал Habertürk.

«Озель подвергся нападению после церемонии, состоявшейся в Культурном центре Ататюрка. <...> Неизвестный ударил Озеля», — указывает издание.

Уточняется, что нападавший — трижды судимый Сельчук Тенгиоглу, он задержан. Главная прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.

По данным Habertürk, после нападения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с председателем НРП отметил, что внимательно следит за процессом расследования.

В марте президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на министра культуры страны Николу Селаковича на фоне массовых протестов было совершено нападение. По словам сербского лидера, протестующие в очередной раз показали, что на самом деле думают не о демократии в стране, и продемонстрировали свое истинное отношение к людям, которые размышляют иначе, чем они.