Реклама
Прямой эфир
Мир
Шествие «Бессмертного полка» впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме
Общество
В Госдуме рассмотрят упрощение присвоения звания «Ветеран труда» для работников ОПК
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения квадроциклов ВСУ в Сумской области
Общество
Электроснабжение основной части потребителей в Подмосковье восстановлено после циклона
Общество
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии
Мир
Президент Кубы выехал в РФ для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
Политика
Путин назвал примирение России и Украины вопросом времени
Мир
Фицо раскритиковал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве
Мир
В Кельне состоялся автопробег в честь 80-летия Победы
Мир
Хуситы сообщили о «военной операции» в отношении аэропорта Бен-Гурион в Израиле
Мир
Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии
Мир
Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам
Спорт
Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции»
Мир
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков ракеты из Йемена
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и предприятия ВПК Украины
Общество
В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
Мир
Президент Мексики выступила против размещения войск США в стране

СМИ сообщили о нападении на председателя оппозиционной партии Турции Озеля

Habertürk: в Стамбуле напали на председателя оппозиционной партии Озеля
0
EN
Фото: REUTERS/Umit Bektas
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Стамбуле неизвестный напал на председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля. Об этом 4 мая сообщил телеканал Habertürk.

«Озель подвергся нападению после церемонии, состоявшейся в Культурном центре Ататюрка. <...> Неизвестный ударил Озеля», — указывает издание.

Уточняется, что нападавший — трижды судимый Сельчук Тенгиоглу, он задержан. Главная прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.

По данным Habertürk, после нападения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с председателем НРП отметил, что внимательно следит за процессом расследования.

Турцию затрясло: последствия землетрясения решили использовать против оппозиции
Власти призвали укреплять здания, а не выходить на митинги

В марте президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на министра культуры страны Николу Селаковича на фоне массовых протестов было совершено нападение. По словам сербского лидера, протестующие в очередной раз показали, что на самом деле думают не о демократии в стране, и продемонстрировали свое истинное отношение к людям, которые размышляют иначе, чем они.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025