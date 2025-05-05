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В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

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Фото: пресс-служба ЮВО
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В Ростове-на-Дону представители командования Южного военного округа (ЮВО) торжественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с Днем Победы. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщила пресс-служба ЮВО.

Уточняется, что артисты Ансамбля песни и пляски и музыканты военного оркестра ЮВО исполнили композиции военных лет возле домов ветеранов. Многие из них не только слушали, но и подпевали.

«Когда не получалось провести военный парад, пригласить всех ветеранов, мы решили, что военный парад приедет к самим ветеранам. И у каждого дома ветеранов мы провели мини-парад. Все благодарны — все ветераны. Не у всех, к сожалению, получается выйти: некоторые смотрят из окна, кому-то удается подойти к балкону. Но это очень правильно, что мы проводим эту акцию публично. Эта акция не только для самих ветеранов. Это акция в целом для всего города», — рассказал певец Ансамбля песни и пляски ЮВО Егор Климашевский.

Военнослужащие округа пожелали ветеранам здоровья, душевной бодрости и долголетия, а также вручили цветы и подарки. В завершение они прошли торжественным маршем во дворе перед героями Великой Отечественной войны.

«Мы пришли с боевых заданий, как раз получили боеприпасы, должны были стрельбы проводить. Легли отдыхать, и где-то в четвертом часу утра подняли нас по тревоге, думали, что банды бандеровцев нападают, а оказывается, все начали кричать «Кончилась война!», и тут все схватились и тоже начали стрелять», — поделился в беседе с военнослужащими ЮВО ветеран ВОВ Иван Калиниченко, рассказав о встрече Дня Победы.

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Ранее, 4 апреля, в Кельне участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в преддверии 80-летия Победы в ВОВ. На мероприятии также исполнялись песни военных лет и был проведен автопробег в честь Дня Победы.

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