Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Российские разработчики космической техники и сервисов объявили о старте проекта по созданию самых точных на сегодняшний день моделей Луны и Марса в 3D-формате. В проекте примут участие Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, Исследовательский центр имени М. В. Келдыша и частные компании.
Как сообщили инициаторы, в основу программы заложены передовые отечественные разработки, большинство из которых уже существуют в реальности. В том числе плазменные ракетные двигатели, оптические навигационные системы, оптико-электронные камеры высокого разрешения, программы 3D-моделирования и другие.
По мнению экспертов, проект позволит объединить компетенции российских разработчиков и даст толчок развитию отечественных космических технологий.
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Стройный скан: в России создают самую точную 3D-модель Луны и Марса