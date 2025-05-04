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Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

CNN: полиция Бразилии арестовала планировавших теракт на концерте Леди Гаги
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Фото: REUTERS/Pilar Olivares
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Полиция Бразилии арестовала мужчину и подростка, которые планировали совершить теракт на концерте певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро. Об этом 4 мая сообщает CNN Brazil.

По данным издания, оба подозреваемых являются членами экстремистского объединения, распространявшей в интернете материалы с призывами к насилию и преступлениям на почве ненависти. Группа через социальные сети вербовала новых участников, в том числе не достигших 18 лет, для совершения терактов.

«Арестован мужчина, идентифицированный как лидер преступной организации, за незаконное хранение огнестрельного оружия. <...> Подросток был арестован за участие в сговоре и хранение детской порнографии», — пишет CNN Brazil.

Отмечается, что правоохранительные органы Бразилии работают над тем, чтобы выявить других участников группировки и полностью ликвидировать преступную сеть.

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Ранее в этот день сообщалось, что британская полиция задержала пять человек, включая четырех этнических иранцев, по подозрению в подготовке теракта. По данным правоохранителей, в рамках расследования обыски также проводятся в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

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