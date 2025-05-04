В Хорватии два человека погибли и 31 пострадал при ДТП с автобусом из БиГ

В результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом из Боснии и Герцеговины (БиГ) в Хорватии два человека погибли и 31 пострадал. Об этом 4 мая сообщило издание Slobodna Dalmacija.

По данным издания, между 82-м и 83-м км южной и северной сторон автомагистрали А3 автомобиль врезался в оленя, который выбежал на дорожную часть. После этого встречный автобус столкнулся с легковушкой, пробил ограждение и перевернулся.

Отмечается, что 29 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. При этом среди них есть несовершеннолетние. В настоящее время местная прокуратура проводит расследование на месте происшествия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее в этот день на Филиппинах внедорожник врезался в стену здания международного аэропорта Манилы. Уточняется, что в результате инцидента погибли два человека — 28-летний мужчина и пятилетняя девочка. Несмертельные травмы получили три человека, они были оставлены в больницу Сан-Хуан-де-Диос в городе Пасай.