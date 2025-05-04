Два человека погибли при ДТП в аэропорту на Филиппинах
На Филиппинах внедорожник врезался в стену здания международного аэропорта Манилы. Об этом 4 мая информирует телеканал ABS-CBN News.
«Водитель черного Ford Everest, только что высадивший пассажира, врезался в зону западного выезда с обочины после того, как «перед ним внезапно проехал седан, из-за чего он забыл перенести ногу на педаль тормоза», — сообщается в публикации.
Уточняется, что в результате инцидента погибли два человека — 28-летний мужчина и пятилетняя девочка. Несмертельные травмы получили три человека, они были оставлены в больницу Сан-Хуан-де-Диос в городе Пасай.
В настоящее время место происшествия охраняется. Доступ посторонних к нему ограничивают полиция и служба безопасности аэропорта. Водитель автомобиля взят под стражу для проведения разбирательства.
Ранее, 2 мая, в немецком Штутгарте машина Mersedes G-класса въехала в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Водитель транспортного средства был задержан полицией. По предварительным данным, пострадали восемь человек.