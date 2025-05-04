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Собянин рассказал о тренировках «Моего спортивного района»

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В Москве утверждены дальнейшие планы проекта «Мой спортивный район». В рамках этой программы все желающие могут заниматься спортом в парках, на дворовых площадках, катках и даже на крышах районных центров «Место встречи».

Как напомнил мэр столицы Сергей Собянин, программа действует с 2022 года. «Только в 2024-м в ней приняли участие свыше 100 тыс. человек. В 2025 году ожидается больше 200 тыс. участников», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году планируется провести 20 тыс. бесплатных тренировок. Занятия пройдут на 300 городских площадках с участием профессиональных тренеров.

Мероприятия программы «Мой спортивный район» проводятся круглогодично. Летом организуются занятия по йоге, бегу, зумбе, командным играм и другим видам спорта. В межсезонье идут занятия по фитнесу, а зимой к ним добавляются катание на коньках и лыжах.

В марте заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в течение прошлого года в Москве построили 17 спортивных объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств. Общая площадь сооружений составила порядка 140 тыс. кв. м. Это физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена. Среди самых заметных — Дворец тенниса «Лужники» в Хамовниках и многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы.

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