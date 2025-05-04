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Путин заявил о противостоянии России коллективному Западу в одиночку

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Россия, по сути, в одиночку противостоит коллективному Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет» телеканала «Россия».

«Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что с самого начала 2000-х годов было понятно, что Запад действует очень коварно: говорит одно, а делает совершенно другое.

«Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить оставшиеся части. Самая большая из них — РФ, и ее тоже нужно разделить на 4–5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны. Я, конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров именно ту мысль, что РФ будет суверенной и независимой либо ее не будет вообще.

«Мы нацелены на достижение конкретного и устраивающего обе стороны результата»
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Также во время съемок фильма Путин рассказал, что Россия не начала специальную военную операцию (СВО) раньше, поскольку верила в Минские соглашения и хотела мирно решить проблему Донбасса. Он также добавил, что Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сферах безопасности и экономики страны.

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