ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и предприятия ВПК Украины

Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом 4 мая сообщило Минобороны РФ.

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поражения объектов противника использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также в Минобороны добавили, что за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 146 беспилотников.

Ранее в этот день сообщалось, что расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области.