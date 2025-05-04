Эксперты рассказали о свадебных трендах этого года

В России начинается свадебный сезон, и молодожены задаются вопросом, как сделать красивое и запоминающееся торжество. Как рассказал «Известиям» 4 мая основатель свадебного агентства Novo Wed Алексей Новосельцев, современные свадьбы делают упор на детали и атмосферу.

«В приоритете — найти стильную локацию и грамотного ведущего с интересной программой без устаревших конкурсов и, конечно, не улететь в космос по деньгам. Вместо стандартного оформления — фактуры, смелое смешение стилей и живые цветы. А через концепцию свадьбы пары стремятся отразить личную историю любви, характер, общие интересы и увлечения», — поделился он.

По его словам, в последнее время одним из самых частых запросов являются свадьбы на природе. Так, молодожены хотят вывезти друзей и родных за город. Большой плюс такого подхода — возможность остаться на ночь в уютном экоотеле и провести второй день свадьбы в кругу близких вдали от городского шума и суеты.

Основатель Novo Wed подчеркнул, что уникальность каждой свадьбы кроется в деталях, в том числе построенных на личной истории пары. Например, на истории знакомства.

«Был запрос на свадьбу на природе. Во время первой встречи выяснилось, что история любви молодоженов началась с фильма «Аватар» — они познакомились в кинотеатре во время его просмотра. Тогда и возникла идея сделать фильм частью свадебной концепции. В качестве площадки выбрали веранду у озера, декор оформили в духе волшебного леса Пандоры: использовали неоновые огни, светящиеся гирлянды, живые растения и композиции в стиле фантастического мира. Всё это создавало ощущение, будто гости попали в другую вселенную», — привел в качестве примера Новосельцев.

Эксперт добавил, что даже одинаковый запрос — свадьба на природе — звучит по-разному, если в центре идет не формат, а личная история пары.

Алексей Новосельцев отметил, что в 2025 году тренд на нестандартные свадьбы продолжает набирать популярность. В такой важный день все элементы — от декора до программы — должны быть отражением пары и их истории любви.

По словам организатора свадеб Венеры Сафиной, в последнее время основной тренд на свадьбах — это акцент на каждом госте, желание уделить внимание всем и показать, как они важны и ценны для молодоженов.