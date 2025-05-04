Администрация Трампа подала в суд на власти штата Колорадо

Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти штата Колорадо и его столицы — города Денвер. Об этом сообщила газета The New York Times в субботу, 3 мая.

«В пятницу администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер, обвинив штат, город и их лидеров в препятствовании федеральным иммиграционным действиям. Это очередной залп в борьбе Белого дома, чтобы заставить местные органы власти содействовать проведению депортаций», — сказано в публикации.

Иск был направлен в федеральный суд Колорадо и включал в качестве ответчиков губернатора Джареда Полиса и мэра Денвера Майка Джонстона. По информации NYT, иск оспаривает законы штата и города, которые ограничивают или запрещают сотрудничество с федеральными агентствами.

«Этот иск призван положить конец этой пагубной политике и восстановить верховенство федерального иммиграционного законодательства», — цитирует документ газета.

Мэр Дэнвера поговорил с газетой и подчеркнул, что иммиграционные законы в городе соблюдаются. При этом он также заявил, что такие места, как больницы, школы и здания судов должны оставаться вне иммиграционной политики.

Джонстон подчеркнул, что мигранты, по его мнению, не представляют опасности в данный момент.

«Мы знаем, что у нас нет тысяч нелегальных лиц с криминальным прошлым, связанным с насилием. Это миф, который нам рассказывали», — отметил он.

Ранее, 3 мая, Трамп в соцсети Truth Social отмели, что, если суды в США отказываются содействовать правительству в вопросе депортации мигрантов, то в таком случае стране в ее нынешнем виде пришел конец.