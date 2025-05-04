В Камчатском крае из интерната для детей-сирот сбежали семь воспитанников
Из интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на Камчатке в субботу, 3 мая, сбежали семь подростков.
Как сообщил поисковый отряд «Доброволец» в Telegram-канале, пропавшим подросткам — от 14 до 17 лет. Одного из них уже удалось найти.
Всех, кто знает о местонахождении детей, просят сообщить в полицию или связаться с волонтерами.
Ранее, 6 апреля, в Республики Коми без вести пропали трое взрослых и ребенок, которые отправились на рыбалку на озеро Екишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Сообщалось, что правоохранители обнаружили след снегохода на берегу озера и плавающие в воде вещи.