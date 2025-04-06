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В Республике Коми трое взрослых и ребенок пропали без вести на озере

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Фото: СК РФ
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Трое взрослых и ребенок пропали без вести после рыбалки на озеро Екишавад в Усть-Куломском районе Республики Коми. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«В назначенные время и место не вышли четверо местных жителей, в том числе мальчик 2013 года рождения, которые отправились на рыбалку на озеро Екишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья. Начались поиски силами местных жителей и спасателей», — написали в Telegram-канале ведомства.

По словам СУ СК, в ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к берегу озера и плавающие в воде вещи.

Одновременно с этим проверяются все лесные избы, в которых пропавшие могли остановиться. В поисках участвуют не только спасатели, но и водолазы.

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29 марта стало известно, что в Череповецком районе Вологодской области четыре человека провалились под лед на озере Колоденское. Одному удалось спастись, трое погибли. Позднее, 30 марта, спасатели извлекли из озера Колоденское в Вологодской области тела троих утонувших рыбаков.

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