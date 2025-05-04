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Bloomberg сообщило о возможности космической базы SpaceX Старбейс стать городом

Bloomberg: космическая база SpaceX Старбейс может стать отдельным городом
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Фото: TASS/AP/Eric Gay
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Находящаяся в Техасе космическая база Старбейс компании SpaceX миллиардера Илона Маска может стать отдельным городом. Об этом 1 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Жители крошечного сообщества около стартовой площадки ракет SpaceX на этой неделе голосуют, следует ли официально включить этот район в качестве отдельного города, Старбейс, Техас. Результат едва ли вызывает сомнения: почти все имеющие право голоса избиратели работают в компании или живут с теми, кто работает», — говорится в материале.

В настоящее время в окрестностях стартовой площадки постоянно проживает около 260 сотрудников SpaceX. Члены их семей увеличивают общее население района до почти 500 человек. При этом еще 3,1 тыс. рабочих компании приезжают из ближайшего крупного города Браунсвилл.

«С тех пор как компания начала серьезно строить в 2019 году, они наблюдали, как этот район превратился <...> в центр непрерывного строительства и запуска ракет», — информирует агентство.

В Старбейс также расположена штаб-квартира SpaceX. Сам основатель корпорации Маск владеет в населенном пункте жилым домом площадью 1,45 кв. миль (около 3,75 кв. км).

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Ранее, 1 апреля, пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании Маска SpaceX совершил запуск для орбитального полета над полюсами Земли. В составе экипажа находились мальтийский бизнесмен и исследователь Чун Ван, первая женщина-космонавт из Германии Рабеа Рогге, австралийский исследователь Эрик Филипс и режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен. 21 апреля многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС).

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