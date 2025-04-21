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Космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

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Фото: TASS/Zuma
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Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом 21 апреля сообщили на сайте Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Миссия пополнения запасов будет поддерживать десятки исследовательских экспериментов во время Экспедиции 73. Наряду с продовольствием и необходимым оборудованием для экипажа Dragon доставляет различные материалы для научных экспериментов», — говорится в сообщении.

Корабль автоматически должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит на станцию более 2,9 т груза.

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Ранее, 1 апреля, пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска совершил запуск для орбитального полета над полюсами Земли. В составе экипажа находились мальтийский бизнесмен и исследователь Чун Ван, первая женщина-космонавт из Германии Рабеа Рогге, австралийский исследователь Эрик Филипс и режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен.

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