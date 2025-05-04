На Украине сообщили о минимум шести взрывах в Черкассах
На Украине в городе Черкассы прогремело минимум шесть взрывов. Об этом 3 мая сообщило издание «Общественное».
Источник и причины взрывов не уточняются.
В настоящее время тревога также объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее, 26 апреля, украинские СМИ сообщили о прогремевших взрывах в Днепропетровске. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.