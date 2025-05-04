Реклама
Прямой эфир
Мир
В акции «Бессмертный полк» в Буэнос-Айресе приняло участие более 200 человек
Армия
ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря
Мир
Пакистан испытал дальнобойные ракеты на фоне напряженности отношений с Индией
Общество
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии
Мир
США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования
Мир
В Совфеде указали на усталость жителей Польши от украинских беженцев
Мир
Восемь стран ОПЕК+ сообщили об увеличении добычи нефти в июне
Мир
СМИ сообщили об отмене Фицо рабочей программы из-за возможных проблем со здоровьем
Мир
В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
Мир
РФ и Пакистан проведут телефонный разговор на уровне глав МИД
Мир
Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии
Мир
Нетаньяху перенес свой визит в Азербайджан
Общество
Граждане КНР собрались в центре Москвы в ожидании репетиции парада Победы
Общество
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с с 3 по 5 мая
Общество
В парке «Патриот» высадили масштабный геоглиф в честь Дня Победы
Мир
Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам
Мир
Президент Мексики выступила против размещения войск США в стране

Португалия анонсировала высылку 18 тыс. незаконно проживающих в стране иностранцев

AP: Португалия вышлет 18 тыс. незаконно живущих в стране иностранцев
0
EN
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Временное правительство Португалии намерено выслать около 18 тыс. иностранцев, проживающих в стране без законных оснований. Об этом 3 мая сообщило агентство Associated Press (AP).

«[Министр-делегат при правительстве] Антониу Лейтан Амару заявил, что центристское правое правительство вышлет около 18 тыс. уведомлений лицам, находящимся в стране нелегально, о необходимости покинуть страну», — говорится в публикации.

Уточняется, что к реализации инициативы приступят на следующей неделе. Первым этапом программы станет отправка примерно 4,5 тыс. иностранцев просьбы добровольно покинуть страну.

Нахохлились и ждут: украинские беженцы терроризируют поляков
Этническая преступность с востока продолжает расти

Ранее, 25 апреля, агентство Reuters узнало о приостановке в ООН программ поддержки беженцев на Украине. Уточняется, что другие западные страны, принимавшие ранее участие в финансировании, сократили на это свои расходы, отдав предпочтение затратам на оборону.

Директор Ассоциации жилищных компаний Северной Германии (VNW) Андреас Брайтнер 5 марта заявил, что в ФРГ ожидают нового массового потока украинских беженцев в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву. По его предположению, большинство беженцев приедут именно на север ФРГ, поскольку за три года там уже сформировалась украинская диаспора.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025