Reuters узнало о приостановке в ООН программ поддержки беженцев на Украине
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приостановило три программы поддержки на Украине после сокращения финансирования со стороны США. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя управления Каролину Линдхольм Биллинг.
«Некоторые программы, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке финансирования США, приостановлены. <...> Нам пришлось сократить число людей, которым мы отдаем приоритет», — приводятся ее слова.
В издании отметили, что в 2024 году финпомощь США составляла 40% финансирования УВКБ ООН. Решение президента США Дональда Трампа прекратить финпомощь привело к тому, что призыв управления о выделении $3,32 млрд на поддержку 8,2 млн человек на Украине был профинансирован лишь на четверть.
Уточняется, что другие западные страны, принимавшие ранее участие в финансировании, сократили на это свои расходы, отдав предпочтение затратам на оборону.
Газета The Financial Times 23 апреля сообщила, что Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, в связи с чем Киев может объявить дефолт. Тем не менее министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты» и продолжит переговоры.
В феврале доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен возвращать долг США, поскольку Киев не признает сам факт задолженности. Эксперт отметил, что украинский лидер уже неоднократно давал понять, что страна не планирует возвращать долги, несмотря на значительную финансовую помощь, предоставленную Западом.