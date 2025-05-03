В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека
В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Архангельское пострадали три мирных жителя, в том числе один несовершеннолетний. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора региона, пострадавшие самостоятельно добрались до Центральной районной больницы (ЦРБ), где им оказали необходимую медицинскую помощь. Оттуда пожилую женщину и ее 16-летнего внука доставили на каретах скорой помощи в белгородские медицинские учреждения. Отец ребенка отказался от дальнейшей госпитализации, уточнил Гладков.
Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что над Мурманской и Белгородской областями силами противовоздушной обороны (ПВО) в 21:15 по мск были уничтожены два украинских беспилотника.