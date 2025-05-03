«Врачи без границ» сообщили об атаке на больницу в Южном Судане

В результате обстрела больницы «Врачей без границ» (Medecins sans frontieres, MSF) в Южном Судане погибло по меньшей мере четыре человека. Об этом 3 мая сообщило издание The Seattle Times со ссылкой на заявление организации.

Уточняется, что клиника «Врачей без границ» в северном городе Старый Фангак является единственным источником медицинской помощи для 40 тыс. жителей. Атака на нее — это явное нарушение международного права, подчеркнули в организации.

«В результате авиаудара погибло по меньшей мере четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок. <...> По меньшей мере 25 человек получили ранения. <...> Был нанесен значительный ущерб аптеке больницы, уничтожены все медицинские принадлежности», — пишет издание.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров», напомнила «Газета.Ru».

В феврале британская газета The Guardian заявила, что Запад игнорирует вооруженные конфликты в Судане и Демократической Республике Конго, а также нарушения прав человека, гуманитарные катастрофы и политические репрессии в ряде других стран. По данным издания, западные страны сконцентрировали свое внимание на палестино-израильском конфликте и украинском кризисе.