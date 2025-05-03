В Петербурге полиция задержала поджигателя двери рэпера Oxxxymiron

В Санкт-Петербурге задержали поджигателя двери рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом). Соответствующее видео в пятницу, 3 мая, публикуют «Известия».

«По работе в Telegram. <…> Деньги не заплатили», — рассказал исполнитель.

Поджигателем имущества рэпера с 30 апреля на 1 мая оказался 30-летний житель Ульяновска. По его словам, он откликнулся на объявление в Telegram. За выполнение мужчине обещали заплатить $500, однако исполнитель так и не получил денежных средств.

Исполнитель вину признал, в содеянном раскаялся.

Ранее, 7 марта, в Москве ночью банда Пианиста подожгла дверь квартиры, владельцем которой, предположительно, является музыкант Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом). Поджигатель объяснил «Известиям», что причиной поступка стало выступление музыканта в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ).