В Санкт-Петербурге квартиранты избили сестру участника СВО

В Санкт-Петербурге была избита сестра участника специальной военной операции (СВО), пришедшая проверить квартиру брата, в которую он пустил пожить других людей. Об этом 3 мая сообщил «Известиям» источник.

«Она зашла в квартиру, там люди спят. Попыталась их разбудить, но потом решила подождать, пока сами проснутся. А в квартире ужасный бардак, везде грязь. Когда квартиранты проснулись, эта сестра начала у них спрашивать, почему так грязно», — уточнил собеседник.

После словесной перепалки находящийся в квартире мужчина начал избивать девушку. От ударов она потеряла сознание, однако вскоре очнулась и смогла безопасно покинуть жилплощадь.

В настоящее время женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

28 апреля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Ростовской области. Ранее в Сети опубликовали видеозапись, где ветерана спецоперации и его супругу избила компания молодых людей. Нападавшие оскорбляли их по национальному признаку.