ВС Чада перехватили колонну пытавшихся прорваться через границу боевиков

Вооруженные силы (ВС) Чада перехватили колонну боевиков, которые пытались прорваться через государственную границу со стороны Судана. Об этом 2 мая сообщил портал Alwihda со ссылкой на представителей армии.

«Генеральный штаб вооруженных сил сообщает, что вооруженная группа, следовавшая из Дарфура, была перехвачена нашими подразделениями на пограничном посту Бахаи. Эти элементы разоружены и в настоящее время находятся под контролем наших сил», — говорится в публикации.

Также сообщается, что суданцы, которые находятся в статусе беженцев на территории Чада, будут переданы национальной комиссии по приему и реинтеграции беженцев и возвращающихся лиц (CNARR) «для регистрации».

«Силы обороны и безопасности, развернутые на границах, работают день и ночь, чтобы пресечь любое проникновение, откуда бы оно ни исходило», — заключили в штабе ВС Чада.

8 января в Чаде произошла стрельба около президентского дворца в Нджамене. Французское агентство AFP сообщило, что при этом нападении один человек погиб, а 18 боевиков были ликвидированы. Кроме того, три человека из сил, отражавших атаку, пострадали.

Посол Чада в РФ Адам Бешир Махамуд 9 января подчеркнул, что после атаки политическая стабильность республики находится в безопасности.