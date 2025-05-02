В Махачкале на площади 300 кв. м загорелось здание Дагпотребсоюза
Пожар произошел на площади 300 кв. м в четырехэтажном здании Дагпотребсоюза на улице Ярагского в Махачкале. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.
«По прибытии первых пожарных расчетов к месту происшествия было установлено, что горит кровля здания», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
По данным республиканского ГУ МЧС, пламя охватило площадь в 300 кв. м, пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.
Ранее в этот день пожар произошел на даче в деревне Кузьмино Псковской области, в результате происшествия погибли два человека. причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора. В настоящее время проводятся медицинские и пожарно-технические экспертизы для установления деталей произошедшего.