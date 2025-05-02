СБУ сообщила о задержании в Монако сына экс-президента «Мотор Сич»

В Монако задержали сына бывшего президента украинской компании-завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александра по подозрению в хищении активов предприятия. Об этом 2 мая сообщила интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины (СБУ).

По версии следствия, отец и сын намеренно снизили стоимость акций государственного предприятия, купили контрольный пакет, а потом перевели на офшоры сына.

«Затем продали зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости в ЕС», — указано в Telegram-канале интернет-издания.

Уточняется, что Вячеслав Богуслаев находится в СИЗО с 2022 года.

На Украине 21 января четверых бывших руководителей коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Киевской государственной городской администрации (КГГА) задержали по подозрению в хищении. В результате махинаций на счет коммунального предприятия не попали более $547,2 тыс., которыми водители оплачивали парковку своих автомобилей.