В Дагестане предотвратили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов
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В Дагестане предотвратили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом 2 мая сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Согласно данным ведомства, в Хасавюртовском районе республики задержана сторонница запрещенной террористической организации, которая планировала подрыв самодельного взрывного устройства у здания правоохранительных органов.
«В Telegram-канале познакомилась в исламской группе с человеком по имени Абдула. Он просил меня фоткать разные организации, которые находятся в городе, давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы совершила 9 мая теракт», — рассказала задержанная на допросе.
У женщины изъяли компоненты для изготовления СВУ. Также в ее переписке в мессенджере Telegram обнаружены обсуждения подрыва и присяга террористической группировке. В настоящее время принимается процессуальное решение.
30 апреля в Московской области ФСБ задержала мужчину, который подозревается в подготовке теракта в отношении сотрудника Минобороны РФ. Фигурант на протяжении нескольких недель следил за военным в Королеве для совершения террористического деяния.