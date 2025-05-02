Движение поездов Савеловского направления МЖД затруднено из-за непогоды

В связи с ухудшением погоды и падения деревьев движение поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) затруднено. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба МЖД.

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД Соревнование – Большая Волга, Вербилки – Савелово, а также на двухпутном Катуар – Лобня», — указано в Telegram-канале.

В настоящее время проводятся работы по устранению последствий непогоды. Для обеспечения транспортного сообщения будут организованы компенсационные автобусы.

Пассажирам принесли извинения за возникшие неудобства. МЖД предпринимает все необходимые меры для восстановления движения поездов.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что выпавший в Москве снег побил 116-летний рекорд по количеству осадков. Уточняется, что за 12 часов выпало 24 мм, что составляет около 40–45% месячной нормы.

Кроме того, глава подмосковной Лобни Анна Кротова сообщила, что в связи с аномальными погодными условиями в городе произошло отключение электроэнергии. Также за ночь было повалено множество деревьев. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб, все городские службы приведены в состояние готовности.