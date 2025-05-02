Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Дагестане
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом 2 мая сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по республике.
Уточняется, что в 06:05 начальник сейсмостанции Российской академии наук (РАН) сообщил, что в 05:49 произошло землетрясение на глубине 10 км.
«На поверхности не ощущалось, жертв и разрушений нет», — указано на сайте ГУ МЧС.
26 апреля на территории Республики Крым было зафиксировано четыре землетрясения. Из них одно произошло в Черном море, на расстоянии 90 км от Ялты, а три других — на суше в районе водопада Учан-Су. Наиболее мощные толчки относятся к энергетическому классу 8,4 и имеют магнитуду 2,3.