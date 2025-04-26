В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения
Четыре землетрясения зарегистрировали на территории Республики Крым. Об этом 26 апреля сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Марина Бондарь.
«Одно из них — в Черном море на расстоянии 90 км от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су», — заявила она в беседе с «РИА Новости».
Сейсмолог подчеркнула, что самые сильные толчки, согласно оперативным данным, относятся к энергетическому классу 8,4 и магнитуде 2,3. По словам Бондарь, жители района вблизи водопада Учан-Су почувствовали землетрясения, поскольку глубина очага была малой.
21 апреля в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,2. В пресс-службе Главного управления МЧС России по республике сообщили, что глубина составила 10 км.